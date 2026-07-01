LE POMPIDOU EN FÊTE Le Pompidou

Informations pratiques

Le Pompidou

LE POMPIDOU EN FÊTE

Village Le Pompidou Lozère

Tarif : – – 19.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

Début de la fête le Vendredi 31 Juillet soir puis, Rendez-vous samedi 1er août dans le village pour 15h Concours de boules en doublette (10 € par équipe) / 18h Apéro / 20h , Porcelet grillé, fromage et dessert, sur réservation par SMS (19.50 € ) / 22h Karaoké géant

Le Pompidou est en fête !

Début de la fête le Vendredi 31 Juillet soir (18h30 Ouverture bières artisanales de Saint-Laurent de Trèves, softs variés, Restauration Grillades, saucisses, frites) Soirée animée par DJ Ced.

PUIS

Rendez-vous samedi 1er août dans le village pour

10h Tournée des fougasses du village (les petits & grands ont rendez-vous à 9h45 sur la place du village pour un départ à 10h)

15h Concours de boules en doublette (Inscription sur place du village à 14h. Mise 10 € par équipe. Prix 100 € + mises 10 € + coupe)

18h Apéro du comité (Quand je suis entré dans le bar. Il était midi moins le quart…)

20h Porcelet grillé à la broche accompagné de pommes de terre en persillade + fromage de chèvre de chez Pantel et tarte aux pommes (19.50 € le repas boissons non comprises. Réservation par SMS au 06 99 13 00 47. Indiquer nom, prénom et nombre).Avant le 16/07 minuit. Places limitées à 210 personnes.

22h Karaoké géant L’événement de la soirée, l’incroyable karaoké organisé et animé par le staff du comité. Il débutera à la fin du repas, quand vous serez prêts à vous lever pour prendre le micro… A vous de chanter !!! .

Village Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 99 13 00 47

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English :

The festival kicks off on Friday evening, July 31, and then, join us on Saturday, August 1, in the village for: 3:00 p.m.: Doubles boules tournament (10 ? per team) / 6:00 p.m.: Pre-dinner drinks / 8:00 p.m.: Roasted suckling pig, cheese, and dessert—reservations required via text message (19.50 ? ) / 10:00 p.m.: Giant karaoke party

L’événement LE POMPIDOU EN FÊTE Le Pompidou a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère