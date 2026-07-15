PAR MONTS ET PAR DRAILLES Le Pompidou
vendredi 7 août 2026 · Le Pompidou
Informations pratiques
Le Pompidou
PAR MONTS ET PAR DRAILLES
Salle polyvalente Le Pompidou Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Ce documentaire suit la vie d’un berger cévenol au fil des saisons transhumances par les drailles, entretien quotidien du troupeau.
Film documentaire Par monts et par drailles de Dana Rappoport (2025, 90 minutes) à la salle polyvalente du Pompidou, à 20h30.
Dana Rappoport, ethnomusicologue et réalisatrice, présente son nouveau film Par monts et par drailles . Ce documentaire suit la vie d’un berger cévenol au fil des saisons transhumances par les drailles, entretien quotidien du troupeau.
Dans les Cévennes, Jean-Louis Perrier, berger transhumant depuis 1965, incarne la résistance d’un métier ancestral au bord de l’extinction. Aux côtés de jeunes bergers passionnés, il perpétue des traditions pastorales séculaires transhumance à pied, magnification des troupeaux. Mais cette passion se heurte aujourd’hui à de multiples défis retour du loup, raréfaction du fourrage, réglementation toujours plus contraignante, fragilité économique de la filière ovine. En retraçant les drailles parcourues toute sa vie, il dévoile sa carte mentale inscrite sur le relief et alerte sur la fermeture des milieux résultant de l’abandon du pastoralisme transhumant.
Projection précédé de l’AG de l’association Serres et Valats du Pompidou , à 17h, et un repas partagé à 19h. .
Salle polyvalente Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 70 48 95 34
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English :
This documentary follows the life of a shepherd from the Cévennes region through the seasons: transhumance along the mountain trails, and the daily care of the flock.
L’événement PAR MONTS ET PAR DRAILLES Le Pompidou a été mis à jour le 2026-07-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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