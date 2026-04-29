Chamblay

35 ans de la résidence La Maison de Clairvans Vide Grenier

10 Rue de Clairvans Chamblay Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

35 ans de la résidence La Maison de Clairvans samedi 20 juin 2026

Vide Grenier, Animation musicale, Maquillages pour enfants, Tombola, et pleins d’autres surprises

Horaires pour les visiteurs 8h-18h

Pour les exposants arrivée à partir de 6h

Tarifs

Gratuit pour les visiteurs

2€ le mètre linaire pour les exposants .

10 Rue de Clairvans Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 70 88 e.bouhans@colisee.fr

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English : 35 ans de la résidence La Maison de Clairvans Vide Grenier

L’événement 35 ans de la résidence La Maison de Clairvans Vide Grenier Chamblay a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR