35 ans de la résidence La Maison de Clairvans Vide Grenier Chamblay
35 ans de la résidence La Maison de Clairvans Vide Grenier Chamblay samedi 20 juin 2026.
Chamblay
35 ans de la résidence La Maison de Clairvans Vide Grenier
10 Rue de Clairvans Chamblay Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
35 ans de la résidence La Maison de Clairvans samedi 20 juin 2026
Vide Grenier, Animation musicale, Maquillages pour enfants, Tombola, et pleins d’autres surprises
Horaires pour les visiteurs 8h-18h
Pour les exposants arrivée à partir de 6h
Tarifs
Gratuit pour les visiteurs
2€ le mètre linaire pour les exposants .
10 Rue de Clairvans Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 70 88 e.bouhans@colisee.fr
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English : 35 ans de la résidence La Maison de Clairvans Vide Grenier
L’événement 35 ans de la résidence La Maison de Clairvans Vide Grenier Chamblay a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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