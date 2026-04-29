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Fête de la Musique Salle des fêtes Chamblay

Fête de la Musique Salle des fêtes Chamblay samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 39380 Chamblay

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Autres Tarifs

Chamblay

Fête de la Musique

Salle des fêtes Rue de l’Église Chamblay Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique
L’école de musiques actuelles Musica’Loue vous donne rendez-vous samedi 20 juin à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Chamblay pour célébrer la musique !

La programmation sera dévoilée prochainement.   .

Salle des fêtes Rue de l’Église Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66  MUSICALOUE@ORANGE.FR

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Chamblay a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR

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