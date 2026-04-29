Fête de la Musique Salle des fêtes Chamblay
Fête de la Musique Salle des fêtes Chamblay samedi 20 juin 2026.
Chamblay
Fête de la Musique
Salle des fêtes Rue de l’Église Chamblay Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique
L’école de musiques actuelles Musica’Loue vous donne rendez-vous samedi 20 juin à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Chamblay pour célébrer la musique !
La programmation sera dévoilée prochainement. .
Salle des fêtes Rue de l’Église Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 MUSICALOUE@ORANGE.FR
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Chamblay a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR