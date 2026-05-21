Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Salle des fêtes Chamblay

Fête de la musique Salle des fêtes Chamblay samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 39380 Chamblay

Département : Jura

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chamblay

Fête de la musique

Salle des fêtes Rue de l’Église Chamblay Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’école de musiques actuelles Musica’Loue vous donne rendez-vous samedi 20 juin à partir de 18h00 à la salle des fêtes de Chamblay pour célébrer la musique !

Entrée gratuite.

Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle des fêtes Rue de l’Église Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66  musicaloue@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Chamblay a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR

À voir aussi à Chamblay (Jura)