Fête de la musique Salle des fêtes Chamblay

Chamblay

Fête de la musique

Salle des fêtes Rue de l’Église Chamblay Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’école de musiques actuelles Musica’Loue vous donne rendez-vous samedi 20 juin à partir de 18h00 à la salle des fêtes de Chamblay pour célébrer la musique !

Entrée gratuite.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Rue de l’Église Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Chamblay a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR