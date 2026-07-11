35ÈME FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO Boujan-sur-Libron
jeudi 6 août 2026 · Boujan-sur-Libron
Informations pratiques
Boujan-sur-Libron
35ÈME FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO
Boujan-sur-Libron Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-06
Retrouvez le programme de la 35ème Fête du Cheval et du Toro !
Jeudi 6 août
19 h Soirée au Domaine Augé
Vendredi 7 août
18 h30 Discours inaugural du Maire
19 h Apéritif offert par la Municipalité, animé par la Peña La Bienvenida et apéro dansant avec les Papy’s Blues Band
19 h30 Spectacle provençal et jeux de gardians
21 h Soirée dans les casitas avec Insomnia 34
Samedi 8 août
10 h Ferrade et déjeuner au pré
11 h Défilé des cavaliers dans les rues
11h 30 Bénédiction des chevaux dans les arènes
11 h45 Remontée des cavaliers par le parcours de l’abrivado
12 h Abrivado
13 h Apéro tapas animé par la Peña La Bienvenida
19 h30 Intervillages et toro piscine aux arènes
21 h Soirée dans les casitas avec Insomnia 34
Dimanche 9 août
11 h30 Abrivado
12 h30 Apéritif du Poulpe Taurin
13 h Apéro tapas animé par la Peña La Bienvenida + animations danse avec le MSCAB et Los Ninos
19 h30 Becerrade de l’École Taurine Biterroise
21 h Soirée dans les casitas avec Insomnia 34
22 h30 Feu d’artifice .
Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 35ÈME FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO
Check out the program for the 35th Horse and Bull Festival!
L’événement 35ÈME FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
À voir aussi à Boujan-sur-Libron (Hérault)
- VOYAGE SONORE DANS LA NATURE Boujan-sur-Libron 18 juillet 2026
- SPECTACLE À BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron 25 juillet 2026
- VOYAGE SONORE DANS LA NATURE Boujan-sur-Libron 8 août 2026