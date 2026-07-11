Informations pratiques

Boujan-sur-Libron

35ÈME FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-06

Retrouvez le programme de la 35ème Fête du Cheval et du Toro !

Jeudi 6 août

19 h Soirée au Domaine Augé

Vendredi 7 août

18 h30 Discours inaugural du Maire

19 h Apéritif offert par la Municipalité, animé par la Peña La Bienvenida et apéro dansant avec les Papy’s Blues Band

19 h30 Spectacle provençal et jeux de gardians

21 h Soirée dans les casitas avec Insomnia 34

Samedi 8 août

10 h Ferrade et déjeuner au pré

11 h Défilé des cavaliers dans les rues

11h 30 Bénédiction des chevaux dans les arènes

11 h45 Remontée des cavaliers par le parcours de l’abrivado

12 h Abrivado

13 h Apéro tapas animé par la Peña La Bienvenida

19 h30 Intervillages et toro piscine aux arènes

21 h Soirée dans les casitas avec Insomnia 34

Dimanche 9 août

11 h30 Abrivado

12 h30 Apéritif du Poulpe Taurin

13 h Apéro tapas animé par la Peña La Bienvenida + animations danse avec le MSCAB et Los Ninos

19 h30 Becerrade de l’École Taurine Biterroise

21 h Soirée dans les casitas avec Insomnia 34

22 h30 Feu d’artifice .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

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English : 35ÈME FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO

Check out the program for the 35th Horse and Bull Festival!

L’événement 35ÈME FÊTE DU CHEVAL ET DU TORO Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34