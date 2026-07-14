360° Nord – Anita Conti / Carla Pallone Auditorium des Champs Libres Rennes
mercredi 16 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
360° Nord – Anita Conti / Carla Pallone Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 16 septembre, 12h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
_360° NORD_ est un ciné-concert de Carla Pallone qui nous plonge dans l’univers de l’océanographe Anita Conti.
En 1952, Anita Conti embarque avec 60 hommes vers les Grands Bancs de Terre-Neuve, pour observer et documenter la pêche à la morue. Elle en livre un témoignage ethnographique et artistique remarquable et novateur notamment avec le film _Racleurs d’océan_ (1953).
C’est ce témoignage composé d’images 16mm, de photographies et d’un journal de bord qui inspire **Carla Pallone** pour composer un chant et nouer un dialogue musical avec la poésie de l’œuvre d’Anita Conti.
En lien avec l’exposition _La mer jamais ne s’oublie._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-16T13:30:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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