Informations pratiques

360° Nord – Anita Conti / Carla Pallone Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 16 septembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

_360° NORD_ est un ciné-concert de Carla Pallone qui nous plonge dans l’univers de l’océanographe Anita Conti.

En 1952, Anita Conti embarque avec 60 hommes vers les Grands Bancs de Terre-Neuve, pour observer et documenter la pêche à la morue. Elle en livre un té­moignage ethnographique et artistique remarquable et novateur notamment avec le film _Racleurs d’océan_ (1953).

C’est ce témoignage composé d’images 16mm, de photographies et d’un journal de bord qui inspire **Carla Pallone** pour composer un chant et nouer un dialogue musical avec la poésie de l’œuvre d’Anita Conti.

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​En lien avec l’exposition _La mer jamais ne s’oublie._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-16T13:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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