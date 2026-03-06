36ème Course des châteaux d’Ottrott Ottrott
36ème Course des châteaux d’Ottrott Ottrott dimanche 18 octobre 2026.
Ottrott
36ème Course des châteaux d’Ottrott
Avenue des myrtilles Ottrott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Trail du Mont Sainte-Odile de 21km , courses de 10km et 5 km. Les enfants auront également l’occasion de participer 750m, 1400m ou 2000m !
Réputé pour son accueil, sa gastronomie et ses bons vins, Ottrott l’est aussi par sa course qui se déroule entre ses vignes et ses châteaux.
Trail du Mont Sainte-Odile de 21km, courses adultes 10km et 5 km, marche nordique et courses des enfants, 2000m, 1400m et 750 mètres. Action enfants handicapés.
L’équipe d’organisation vous attend pour vous faire partager avec tous les coureurs, cette belle manifestation du sport. .
Avenue des myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 27 86 80 info@cdcottrott.org
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English :
Trail of the Mont Sainte-Odile of 21km, races of 10km and 5km. Children will also have the opportunity to participate: 750m, 1400m or 2000m!
L’événement 36ème Course des châteaux d’Ottrott Ottrott a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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