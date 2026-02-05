Sentiers Plaisir Sur les traces des Anabaptistes du Haut Sommerhof

La Rothlach Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Une plongée dans l’histoire d’un lieu et d’une famille anabaptiste, agriculteurs-éleveurs de Suisse qui se sont installés dans un endroit reculé à 1000m d’altitude. Une descendante de cette famille partagera avec vous l’histoire du lieu et vous donnera des détails sur la vie de cette famille. Départ 14h au parking de la côte 1000 D130 entre le Struthof et La Rothlach. Retour vers 17h.

Conditions chaussures de marche, boissons, vêtements adaptés à la météo. Distance 5 km. Dénivelé 110 m .

La Rothlach Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sentiers Plaisir Sur les traces des Anabaptistes du Haut Sommerhof Ottrott a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche