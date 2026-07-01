Randonnées-conférences autour du Mur Païen Ottrott
vendredi 31 juillet 2026 · Ottrott
Informations pratiques
Ottrott
Randonnées-conférences autour du Mur Païen
D426 P3 du Sanctuaire du Mont Sainte-Odile Ottrott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-08-07 13:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-26
Histoire locale et randonnée se rencontrent autour du Mur Païen lors d’une sortie commentée. Inscription obligatoire par mail.
Vous aimez l’histoire locale et la randonnée ? Les bénévoles de l’association Réveil du Mur Païen vous proposent, tout au long de cet été, plusieurs randonnées-conférences autour de l’un des plus grands mystères d’Alsace le Mur Païen.
Inscription obligatoire par mail. Sortie gratuite, don libre possible à l’association.
Le programme
Vendredi 10 juillet Une histoire du Mur Païen
Vendredi 31 juillet Du Mur Païen au Dreistein, la réutilisation des pierres à mortaises au Moyen Age
Dimanche 2 août Les portes du Mur Païen
Vendredi 7 août Du Mur Païen au Hagelschloss, la réutilisation des pierres à mortaises au Moyen Age
Vendredi 14 août Une histoire du Mur Païen
Vendredi 21 août Les secrets de l’enceinte nord du Mur Païen
Mercredi 26 août Les secrets de l’enceinte sur du Mur Païen .
D426 P3 du Sanctuaire du Mont Sainte-Odile Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est reveildumurpaien@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Local history and hiking come together at the Mur Pa%EFen during a guided outing. Registration is required via email.
L’événement Randonnées-conférences autour du Mur Païen Ottrott a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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