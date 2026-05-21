Femmes d’Ici et d’Ailleurs

Un thème qui a permis

l’éclosion d’une soixantaine d’œuvres, dessins, peintures,

sculptures, céramiques, avec un nouveau support, la résine sur des

plaques de verre et la photo. Celles de Philippe Fagot, en Thaïlande,

ont inspiré le thème du Salon,

annoncé sur l’affiche réalisée par Aline du Beux avec le tableau

d’Iwona Séris et la sculpture de Phommalith.

Les

artistes ont rassemblé leurs créations travaillées

ailleurs

sur

le motif, au fil du temps, ou au retour de différents voyages,

depuis le 14e,

carrefour des Arts. Ainsi, autres coutumes et costumes en Asie,

Colombie, France, Inde, Jordanie, Maroc, Pérou.

Un

thème qui aurait inspiré nos amis Michelle

Dounovetz, sculptrice, Jean-Jouis Lambert, peintre, affichiste,

mosaïste, mais

partis pour un ailleurs

en 2026.

Créé en 1987, ce salon de juin propose depuis 2004 un thème par an lié au patrimoine et à l’événementiel de l’arrondissement. Cette année, le thème est « Femmes d’Ici et d’Ailleurs ».

Le samedi 27 juin 2026

de 14h00 à 22h00

Le vendredi 26 juin 2026

de 14h00 à 22h00

Le samedi 20 juin 2026

de 14h00 à 22h00

Du samedi 20 juin 2026 au mercredi 01 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00;2026-06-22T14:00:00+02:00_2026-06-22T20:00:00+02:00;2026-06-23T14:00:00+02:00_2026-06-23T20:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T20:00:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00;2026-06-29T14:00:00+02:00_2026-06-29T20:00:00+02:00;2026-06-30T14:00:00+02:00_2026-06-30T20:00:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T20:00:00+02:00

Galerie du Montparnasse 55, rue du Montparnasse 75014 Paris

+33603757086 apst-14@live.fr



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