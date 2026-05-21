37e salon de l’APST-14 – Association des Peintres et Sculpteurs Témoins du 14e arrondissement Galerie du Montparnasse Paris
37e salon de l’APST-14 – Association des Peintres et Sculpteurs Témoins du 14e arrondissement Galerie du Montparnasse Paris samedi 20 juin 2026.
Femmes d’Ici et d’Ailleurs
Un thème qui a permis
l’éclosion d’une soixantaine d’œuvres, dessins, peintures,
sculptures, céramiques, avec un nouveau support, la résine sur des
plaques de verre et la photo. Celles de Philippe Fagot, en Thaïlande,
ont inspiré le thème du Salon,
annoncé sur l’affiche réalisée par Aline du Beux avec le tableau
d’Iwona Séris et la sculpture de Phommalith.
Les
artistes ont rassemblé leurs créations travaillées
ailleurs
sur
le motif, au fil du temps, ou au retour de différents voyages,
depuis le 14e,
carrefour des Arts. Ainsi, autres coutumes et costumes en Asie,
Colombie, France, Inde, Jordanie, Maroc, Pérou.
Un
thème qui aurait inspiré nos amis Michelle
Dounovetz, sculptrice, Jean-Jouis Lambert, peintre, affichiste,
mosaïste, mais
partis pour un ailleurs
en 2026.
Créé en 1987, ce salon de juin propose depuis 2004 un thème par an lié au patrimoine et à l’événementiel de l’arrondissement. Cette année, le thème est « Femmes d’Ici et d’Ailleurs ».
Le samedi 27 juin 2026
de 14h00 à 22h00
Le vendredi 26 juin 2026
de 14h00 à 22h00
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 22h00
Du samedi 20 juin 2026 au mercredi 01 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00;2026-06-22T14:00:00+02:00_2026-06-22T20:00:00+02:00;2026-06-23T14:00:00+02:00_2026-06-23T20:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T20:00:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00;2026-06-29T14:00:00+02:00_2026-06-29T20:00:00+02:00;2026-06-30T14:00:00+02:00_2026-06-30T20:00:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T20:00:00+02:00
Galerie du Montparnasse 55, rue du Montparnasse 75014 Paris
+33603757086 apst-14@live.fr
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