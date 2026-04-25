Redécouvrir Notre Dame de Paris après sa restauration Club Montparnasse Paris

Le 15 avril 2019 vers 19 heures, la cathédrale Notre-Dame est en feu, l’incendie soulève un grand trouble et engendre une grande émotion, en France comme à l’étranger. Un mouvement remarquable de solidarité se manifeste à l’échelle mondiale, et la cathédrale restaurée ouvre ses portes à nouveau le 7 décembre 2024. Sa restauration et sa mise en valeur sont exemplaires, à nous de la redécouvrir et d’en contempler ses richesses.

Le 15 avril 2019 vers 19 heures, la cathédrale Notre-Dame est en feu. Sa restauration et sa mise en valeur sont exemplaires, à nous de la redécouvrir et d’en contempler ses richesses.

Le jeudi 11 juin 2026

de 14h15 à 16h15

payant

Tarif 13€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T17:15:00+02:00

fin : 2026-06-11T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T14:15:00+02:00_2026-06-11T16:15:00+02:00

Club Montparnasse 92 bis bd du Montparnasse 75014 Bâtiment en fond de cour – Salle Ozanam – Rez-de chaussée (en bas de l’escalier)Paris

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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