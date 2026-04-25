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Redécouvrir Notre Dame de Paris après sa restauration Club Montparnasse Paris

Redécouvrir Notre Dame de Paris après sa restauration Club Montparnasse Paris

Redécouvrir Notre Dame de Paris après sa restauration Club Montparnasse Paris jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Club Montparnasse

Adresse : 92 bis bd du Montparnasse

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : <p>Tarif 13€</p>

Le 15 avril 2019 vers 19 heures, la cathédrale Notre-Dame est en feu, l’incendie soulève un grand trouble et engendre une grande émotion, en France comme à l’étranger. Un mouvement remarquable de solidarité se manifeste à l’échelle mondiale, et la cathédrale restaurée ouvre ses portes à nouveau le 7 décembre 2024. Sa restauration et sa mise en valeur sont exemplaires, à nous de la redécouvrir et d’en contempler ses richesses.

Le 15 avril 2019 vers 19 heures, la cathédrale Notre-Dame est en feu. Sa restauration et sa mise en valeur sont exemplaires, à nous de la redécouvrir et d’en contempler ses richesses.
Le jeudi 11 juin 2026
de 14h15 à 16h15
payant

Tarif 13€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T17:15:00+02:00
fin : 2026-06-11T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T14:15:00+02:00_2026-06-11T16:15:00+02:00

Club Montparnasse 92 bis bd du Montparnasse  75014 Bâtiment en fond de cour – Salle Ozanam – Rez-de chaussée (en bas de l’escalier)Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com


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