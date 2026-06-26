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LES Z’AMIS : Venez tester votre amitié Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

LES Z’AMIS : Venez tester votre amitié Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

LES Z’AMIS : Venez tester votre amitié Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini

Adresse : 36, Quai de la Rapée

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif : <p>11-17 ans :<b> </b>2€</p>

A l’occasion de la fête de l’amitié, viens
avec ton/ta meilleur(e) ami(e) et découvrez si vous vous connaissez vraiment !
Jeux, défis et fous rires garanties !

Un après-midi spécial à l’occasion de la Fête de l’Amitié !
Le mardi 28 juillet 2026
de 14h30 à 17h00
payant

11-17 ans : 2€

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-28T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-28T14:30:00+02:00_2026-07-28T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée  75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr


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