LES Z’AMIS : Venez tester votre amitié Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS
LES Z’AMIS : Venez tester votre amitié Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS mardi 28 juillet 2026.
A l’occasion de la fête de l’amitié, viens
avec ton/ta meilleur(e) ami(e) et découvrez si vous vous connaissez vraiment !
Jeux, défis et fous rires garanties !
Un après-midi spécial à l’occasion de la Fête de l’Amitié !
Le mardi 28 juillet 2026
de 14h30 à 17h00
payant
11-17 ans : 2€
Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-28T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-28T14:30:00+02:00_2026-07-28T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Super Matinale Piscine Didot Piscine Didot PARIS 26 juin 2026
- Journée au domaine départemental de Sceaux et/ou visite du château Station Denfert-Rochereau (RER B) ou Entrée du Chateau à Sceaux Paris 26 juin 2026
- Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS 26 juin 2026
- Festival Solidays, Solidays, Paris 26 juin 2026
- Exposition Multiples & Signatures (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris 26 juin 2026