Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud Paris

« Viens-tu

ici pour accomplir une tâche, ou pour fuir une tâche ? » C’est ce que demande la

sorcière Baba Yaga à la petite Anushka, qui s’est perdue dans la forêt en

cherchant son petit oiseau. En échange de sa bonne conduite, Baba Yaga promet

de répondre à trois de ses questions : Pourquoi sa maison a-t-elle des pattes

de poulet ? Pourquoi vit-elle toute seule dans la forêt ? Où se trouve son

petit oiseau ?

Baba

Yaga est sans aucun doute la figure la plus connue du folklore slave, bien

qu’elle ne soit qu’un personnage secondaire aidant ou mettant des bâtons dans

les roues au protagoniste principal. Mais jamais l’héroïne de sa propre

histoire.

Eh

bien cette injustice change aujourd’hui, dans ce conte !

Ce

spectacle fait partie de notre répertoire des contes du monde en théâtre

d’ombres. Une invitation à explorer la richesse des récits traditionnels et des

légendes qui ont traversé les âges. À travers des silhouettes délicatement

découpées et projetées sur grand écran, chaque conte prend vie, transportant

petits et grands dans des voyages imaginaires au cœur de cultures variées.

Alors

venez découvrir l’histoire de la Baba Yaga, et restez à la fin pour poser vos

questions et en découvrir plus sur le théâtre d’ombres et le fonctionnement de

ses marionnettes !

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté

des parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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Autrice : Carole Ballereau

Mise

en scène et interprétation : Carole Ballereau et Antoine Charneau

Genre :

Conte jeune public en théâtre d’ombres

Durée du spectacle : 30mn / Salle 1 : Au Grand Milhaud

Plongez au cœur du folklore slave et découvrez l’histoire de la célèbre sorcière Baba Yaga dans ce conte original en théâtre d’ombres ! De 5 à 99 ans.

Du mardi 04 août 2026 au jeudi 06 août 2026 :

mardi, jeudi

de 10h30 à 11h00

Du mardi 28 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

mardi, jeudi

de 14h30 à 15h00

payant

De 6 à 9 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-28T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-06T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-28T14:30:00+02:00_2026-07-28T15:00:00+02:00;2026-07-30T14:30:00+02:00_2026-07-30T15:00:00+02:00;2026-08-04T10:30:00+02:00_2026-08-04T11:00:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T11:00:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



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