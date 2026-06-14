Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud Paris
Baba Yaga la sorcière Théâtre Darius Milhaud Paris mardi 28 juillet 2026.
« Viens-tu
ici pour accomplir une tâche, ou pour fuir une tâche ? » C’est ce que demande la
sorcière Baba Yaga à la petite Anushka, qui s’est perdue dans la forêt en
cherchant son petit oiseau. En échange de sa bonne conduite, Baba Yaga promet
de répondre à trois de ses questions : Pourquoi sa maison a-t-elle des pattes
de poulet ? Pourquoi vit-elle toute seule dans la forêt ? Où se trouve son
petit oiseau ?
Baba
Yaga est sans aucun doute la figure la plus connue du folklore slave, bien
qu’elle ne soit qu’un personnage secondaire aidant ou mettant des bâtons dans
les roues au protagoniste principal. Mais jamais l’héroïne de sa propre
histoire.
Eh
bien cette injustice change aujourd’hui, dans ce conte !
Ce
spectacle fait partie de notre répertoire des contes du monde en théâtre
d’ombres. Une invitation à explorer la richesse des récits traditionnels et des
légendes qui ont traversé les âges. À travers des silhouettes délicatement
découpées et projetées sur grand écran, chaque conte prend vie, transportant
petits et grands dans des voyages imaginaires au cœur de cultures variées.
Alors
venez découvrir l’histoire de la Baba Yaga, et restez à la fin pour poser vos
questions et en découvrir plus sur le théâtre d’ombres et le fonctionnement de
ses marionnettes !
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté
des parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
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Autrice : Carole Ballereau
Mise
en scène et interprétation : Carole Ballereau et Antoine Charneau
Genre :
Conte jeune public en théâtre d’ombres
Durée du spectacle : 30mn / Salle 1 : Au Grand Milhaud
Plongez au cœur du folklore slave et découvrez l’histoire de la célèbre sorcière Baba Yaga dans ce conte original en théâtre d’ombres ! De 5 à 99 ans.
Du mardi 04 août 2026 au jeudi 06 août 2026 :
mardi, jeudi
de 10h30 à 11h00
Du mardi 28 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
mardi, jeudi
de 14h30 à 15h00
payant
De 6 à 9 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-28T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-06T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-28T14:30:00+02:00_2026-07-28T15:00:00+02:00;2026-07-30T14:30:00+02:00_2026-07-30T15:00:00+02:00;2026-08-04T10:30:00+02:00_2026-08-04T11:00:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T11:00:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
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