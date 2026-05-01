37ème Bourse Multicollections Magnac-Bourg
37ème Bourse Multicollections Magnac-Bourg dimanche 17 mai 2026.
Magnac-Bourg
37ème Bourse Multicollections
Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
37ème Bourse Multi collection Collections de timbres, cartes postales, monnaies, fèves, vieux papiers et autres collections. Salle des fêtes de Magnac-Bourg. Entrée gratuite. .
Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 70 36
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English : 37ème Bourse Multicollections
L’événement 37ème Bourse Multicollections Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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