Magnac-Bourg

37ème Bourse Multicollections

Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

37ème Bourse Multi collection Collections de timbres, cartes postales, monnaies, fèves, vieux papiers et autres collections. Salle des fêtes de Magnac-Bourg. Entrée gratuite. .

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 70 36

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English : 37ème Bourse Multicollections

L’événement 37ème Bourse Multicollections Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne