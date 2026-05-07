38ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’Opéra est dans le pré Labyrinthe Baroque Meilhan-sur-Garonne
38ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’Opéra est dans le pré Labyrinthe Baroque Meilhan-sur-Garonne dimanche 23 août 2026.
Meilhan-sur-Garonne
38ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’Opéra est dans le pré Labyrinthe Baroque
Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
L’Opéra est dens le Pré Labyrinthe Baroque
Mosaïque musicale avec Anousha NAZARI, Mezzo-soprano et Antoine MORNIÈRE, Guitariste.
Prolongez ce moment musical lors d’un repas convivial après le concert. .
Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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L’événement 38ème Festival d’été des Nuits Lyriques L’Opéra est dans le pré Labyrinthe Baroque Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne