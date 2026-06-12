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Festival Jazz et Garonne #16 Conte Musical 3 Classes Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne

Festival Jazz et Garonne #16 Conte Musical 3 Classes Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne

Festival Jazz et Garonne #16 Conte Musical 3 Classes Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne jeudi 8 octobre 2026.

Lieu : Salle Multiculturelle

Adresse : 4 Chemin de Ronde de Sillac

Ville : 47180 Meilhan-sur-Garonne

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 8 octobre 2026

Fin : jeudi 8 octobre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Meilhan-sur-Garonne

Festival Jazz et Garonne #16 Conte Musical 3 Classes

Salle Multiculturelle 4 Chemin de Ronde de Sillac Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Festival Jazz et Garonne #16 Conte Musical 3 Classes
Festival Jazz et Garonne #16 Conte Musical 3 Classes   .

Salle Multiculturelle 4 Chemin de Ronde de Sillac Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

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English : Festival Jazz et Garonne #16 Conte Musical 3 Classes

Jazz and Garonne Festival #16 Musical Storytelling for 3 Classes

L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Conte Musical 3 Classes Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne

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