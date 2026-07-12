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38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier

dimanche 16 août 2026 · Monpazier

38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24540 Monpazier
Département
Dordogne
Tarif

Monpazier

38ème festival l’été Musical en Bergerac

Salle des fêtes Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert de clôture du festival.

Duos, trios, quatuors et ensembles dans un programme de la musique baroque à nos jours avec les artistes de l’Académie Esperus.

Au programme De Bach à Prokofiev   .

Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94  festivalbergerac@wanadoo.fr

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English : 38ème festival l’été Musical en Bergerac

L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier a été mis à jour le 2026-06-09 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne

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