38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier
dimanche 16 août 2026 · Monpazier
Informations pratiques
Monpazier
38ème festival l’été Musical en Bergerac
Salle des fêtes Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert de clôture du festival.
Duos, trios, quatuors et ensembles dans un programme de la musique baroque à nos jours avec les artistes de l’Académie Esperus.
Au programme De Bach à Prokofiev .
Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94 festivalbergerac@wanadoo.fr
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English : 38ème festival l’été Musical en Bergerac
L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier a été mis à jour le 2026-06-09 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne
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