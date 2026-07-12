Informations pratiques

Monpazier

38ème festival l’été Musical en Bergerac

Salle des fêtes Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert de clôture du festival.

Duos, trios, quatuors et ensembles dans un programme de la musique baroque à nos jours avec les artistes de l’Académie Esperus.

Au programme De Bach à Prokofiev .

Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94 festivalbergerac@wanadoo.fr

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English : 38ème festival l’été Musical en Bergerac

L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier a été mis à jour le 2026-06-09 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne