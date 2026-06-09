38ème festival l’été Musical en Bergerac Le Bourg Saint-Avit-Sénieur

Saint-Avit-Sénieur

38ème festival l’été Musical en Bergerac

Le Bourg Eglise abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le Choeur Mikrokosmos présente Saga des peuples sans armures .

Grand choeur mixte, tambours Taïkos et percussions

Loïc Pierre, direction artistique

Une oeuvre puissante où Veljo Tormis et Arvo Pärt se rencontrent pour célébrer la mémoire des peuples baltes. Une fusion inédite de traditions, musique, et théâtre kabuki portée par l’audace du choeur Mikrokosmos. .

Le Bourg Eglise abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94 festivalbergerac@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-06-09 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne