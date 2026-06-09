38ème festival l’été Musical en Bergerac Le Bourg Saint-Avit-Sénieur
38ème festival l’été Musical en Bergerac Le Bourg Saint-Avit-Sénieur jeudi 13 août 2026.
Saint-Avit-Sénieur
38ème festival l’été Musical en Bergerac
Le Bourg Eglise abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le Choeur Mikrokosmos présente Saga des peuples sans armures .
Grand choeur mixte, tambours Taïkos et percussions
Loïc Pierre, direction artistique
Une oeuvre puissante où Veljo Tormis et Arvo Pärt se rencontrent pour célébrer la mémoire des peuples baltes. Une fusion inédite de traditions, musique, et théâtre kabuki portée par l’audace du choeur Mikrokosmos. .
Le Bourg Eglise abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94 festivalbergerac@wanadoo.fr
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English :
L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-06-09 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne
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