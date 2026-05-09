Saint-Avit-Sénieur

Exposition I Corine Oosterlee

Presbytère Haut Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Corine Oosterlee est une artiste visuelle, photographe et botaniste qui vit et travaille en Périgord.

Images et idées pour son travail la parviennent quand elle se balade dans les bois et vallées et autres endroits oubliés d’ici. Elle se passionne pour les plantes, leur altérité, leur silence et leur indifférence envers les affairements de notre espèce. La complexité de leur disposition entre elles la fascine. Végétation et plantes prennent souvent la place centrale dans son travail et parfois elles sont aussi la matière première. .

Presbytère Haut Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition I Corine Oosterlee

L’événement Exposition I Corine Oosterlee Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides