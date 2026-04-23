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Concert de Claire & Shane La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Concert de Claire & Shane La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Concert de Claire & Shane La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur jeudi 6 août 2026.

Lieu : La Bougeotte

Adresse : 20 Rue de l'Abbatiale

Ville : 24440 Saint-Avit-Sénieur

Département : Dordogne

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Avit-Sénieur

Concert de Claire & Shane

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Claire & Shane
Duo franco-américain entre folk et traditions musicales européennes et américaines.   .

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34 

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English : Concert de Claire & Shane

L’événement Concert de Claire & Shane Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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