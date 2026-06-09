38ème festival l’été Musical en Bergerac Saint-Avit-Sénieur
38ème festival l’été Musical en Bergerac Saint-Avit-Sénieur jeudi 13 août 2026.
Saint-Avit-Sénieur
38ème festival l’été Musical en Bergerac
Eglise abbatiale de St Avit Sénieur Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Choeur Mikrokosmos
Grand choeur mixte, tambours Taïkos et percussions
Direction artistique Loic Pierre
Saga des peuples sans armures
Une oeuvre puissante ou Veljo Tormis et Arvot Pärt se rencontrent pour célébrer la mémoire des peuples Baltes. Une fusion inédite de traditions, musique, et théâtre kabuki portée par l’audace du choeur Mikrokosmos. .
Eglise abbatiale de St Avit Sénieur Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94 festivalbergerac@wanadoo.fr
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English :
L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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