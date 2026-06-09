Saint-Avit-Sénieur

38ème festival l’été Musical en Bergerac

Eglise abbatiale de St Avit Sénieur Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Choeur Mikrokosmos

Grand choeur mixte, tambours Taïkos et percussions

Direction artistique Loic Pierre

Saga des peuples sans armures

Une oeuvre puissante ou Veljo Tormis et Arvot Pärt se rencontrent pour célébrer la mémoire des peuples Baltes. Une fusion inédite de traditions, musique, et théâtre kabuki portée par l’audace du choeur Mikrokosmos. .

Eglise abbatiale de St Avit Sénieur Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94 festivalbergerac@wanadoo.fr

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English :

L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides