38ÈME MEETING INTERNATIONAL DE NATATION Canet-en-Roussillon
38ÈME MEETING INTERNATIONAL DE NATATION Canet-en-Roussillon mercredi 27 mai 2026.
38ÈME MEETING INTERNATIONAL DE NATATION
142 Avenue des Hauts de Canet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-27 09:00:00
fin : 2026-05-27 22:00:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-28
Le Meeting International de Natation se déroulera cette année les 27 et 28 Mai prochains au Centre de Natation Arlette Franco.
.
142 Avenue des Hauts de Canet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year’s Meeting International de Natation will take place on May 27 and 28 at the Centre de Natation Arlette Franco.
L’événement 38ÈME MEETING INTERNATIONAL DE NATATION Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-04 par CANET TOURISME