38ÈME MEETING INTERNATIONAL DE NATATION

142 Avenue des Hauts de Canet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-05-27 09:00:00

fin : 2026-05-27 22:00:00

2026-05-27 2026-05-28

Le Meeting International de Natation se déroulera cette année les 27 et 28 Mai prochains au Centre de Natation Arlette Franco.

66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

This year’s Meeting International de Natation will take place on May 27 and 28 at the Centre de Natation Arlette Franco.

