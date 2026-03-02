MID SEA BATTLE Canet-en-Roussillon
MID SEA BATTLE Canet-en-Roussillon samedi 6 juin 2026.
MID SEA BATTLE
Canet en Roussillon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Une compétition équipée au top pour vous offrir une bonne expérience.
.
Canet en Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 midseabattle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A competition equipped to the highest standards to give you a great experience.
L’événement MID SEA BATTLE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-02 par CANET TOURISME