MID SEA BATTLE

Canet en Roussillon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une compétition équipée au top pour vous offrir une bonne expérience.

.

Canet en Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 midseabattle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A competition equipped to the highest standards to give you a great experience.

L’événement MID SEA BATTLE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-02 par CANET TOURISME