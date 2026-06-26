38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Centre spiortif Marcel Berthet Valserhône

Valserhône

38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL

Centre spiortif Marcel Berthet 1 Rue Francis Valserhône Ain

Tarif : 10 – 10 – EUR

Entrée journalière

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Catégorie U18 masculin, avec la participation de 4 nations européennes

Allemagne Finlande Slovaquie et l’équipe de France

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Centre spiortif Marcel Berthet 1 Rue Francis Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes evbbasket01@wanadoo.fr

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English :

Men’s U18 Division, featuring four European nations:

Germany, Finland, Slovakia, and the French team

L’événement 38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Valserhône a été mis à jour le 2026-06-26 par Terre Valserhône Tourisme