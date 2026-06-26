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38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Centre spiortif Marcel Berthet Valserhône

38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Centre spiortif Marcel Berthet Valserhône vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Centre spiortif Marcel Berthet
Adresse
1 Rue Francis
Ville
01200 Valserhône
Département
Ain
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Tarif
10 10 Entrée journalière

Valserhône

38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL

Centre spiortif Marcel Berthet 1 Rue Francis Valserhône Ain

Tarif : 10 – 10 – EUR

Entrée journalière

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Catégorie U18 masculin, avec la participation de 4 nations européennes
Allemagne Finlande Slovaquie et l’équipe de France
  .

Centre spiortif Marcel Berthet 1 Rue Francis Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   evbbasket01@wanadoo.fr

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English :

Men’s U18 Division, featuring four European nations:
Germany, Finland, Slovakia, and the French team

L’événement 38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Valserhône a été mis à jour le 2026-06-26 par Terre Valserhône Tourisme

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