38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Centre spiortif Marcel Berthet Valserhône
38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Centre spiortif Marcel Berthet Valserhône vendredi 3 juillet 2026.
Valserhône
38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL
Centre spiortif Marcel Berthet 1 Rue Francis Valserhône Ain
Tarif : 10 – 10 – EUR
Entrée journalière
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Catégorie U18 masculin, avec la participation de 4 nations européennes
Allemagne Finlande Slovaquie et l’équipe de France
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Centre spiortif Marcel Berthet 1 Rue Francis Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes evbbasket01@wanadoo.fr
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English :
Men’s U18 Division, featuring four European nations:
Germany, Finland, Slovakia, and the French team
L’événement 38ème TOURNOI INTERNATIONAL U18M BASKETBALL Valserhône a été mis à jour le 2026-06-26 par Terre Valserhône Tourisme
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