Concert Scoop Music Tour Place Carnot Valserhône
Concert Scoop Music Tour Place Carnot Valserhône dimanche 12 juillet 2026.
Valserhône
Concert Scoop Music Tour
Place Carnot Bellegarde-sur-Valserine Valserhône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le Scoop Music Tour est de retour à Valserhône !
Nous vous attendons nombreux et en forme pour danser et chanter toute la soirée !
.
Place Carnot Bellegarde-sur-Valserine Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 56 05 92 communication@valserhone.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’été
The Scoop Music Tour is back at Valserhône!
We look forward to seeing you out and about, dancing and singing the night away!
L’événement Concert Scoop Music Tour Valserhône a été mis à jour le 2026-04-07 par Terre Valserhône Tourisme
À voir aussi à Valserhône (Ain)
- Les murs peints Valserhône Ain 1 mai 2026
- GR® de Pays Grand Tour de la Valserine Valserhône Ain 1 mai 2026
- Arboretum d’Ardon Valserhône Ain 1 mai 2026
- Un tour en ville Valserhône Ain 1 mai 2026
- Sur la piste de Martin Valserhône Ain 1 mai 2026