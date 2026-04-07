Concert Scoop Music Tour Place Carnot Valserhône

Valserhône

Concert Scoop Music Tour

Place Carnot Bellegarde-sur-Valserine Valserhône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le Scoop Music Tour est de retour à Valserhône !

Nous vous attendons nombreux et en forme pour danser et chanter toute la soirée !

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Place Carnot Bellegarde-sur-Valserine Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 56 05 92 communication@valserhone.fr

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English : Concert de l’été

The Scoop Music Tour is back at Valserhône!

We look forward to seeing you out and about, dancing and singing the night away!

L’événement Concert Scoop Music Tour Valserhône a été mis à jour le 2026-04-07 par Terre Valserhône Tourisme