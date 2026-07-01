Les vestiges de l’industrie hydroélectrique dans la vallée de la Valserine, Château de Mussel, Valserhône

Informations pratiques

Les vestiges de l’industrie hydroélectrique dans la vallée de la Valserine 19 et 20 septembre Château de Mussel Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de 20 panneaux sur le patrimoine en péril de l’ancienne usine électrique, du barrage de Chanteau (Louis Dumont) et de la biscuiterie de l’Amandiersur les berges de la Valserine

Château de Mussel 129 route d’Ochiaz 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de 20 panneaux sur le patrimoine en péril de l’ancienne usine électrique, du barrage de Chanteau (Louis Dumont) et de la biscuiterie de l’Amandiersur les berges de la Valserine

© Groupe Mémoire – Eric Toiseux