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Fermentations : devinez, observez, dégustez !, Médiathèque Louis Miraillet, Valserhône

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Louis Miraillet · Valserhône

Fermentations : devinez, observez, dégustez !, Médiathèque Louis Miraillet, Valserhône

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Louis Miraillet
Adresse
Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône
Ville
01200 Valserhône
Département
Ain

Fermentations : devinez, observez, dégustez ! Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Louis Miraillet Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la Science, venez explorer le monde fascinant des aliments fermentés lors d’un atelier ludique et gourmand !
Jeux et découvertes autour des aliments fermentés du quotidien ;
observation des différentes étapes de création du levain ;
dégustation de saveurs lactofermentées surprenantes ;
explications simples et conseils pratiques pour se lancer chez soi.

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450566089 https://mediavals.valserhone.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0450566089 »}]
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©médiathèque Louis Miraillet

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