Fermentations : devinez, observez, dégustez !, Médiathèque Louis Miraillet, Valserhône

Informations pratiques

Fermentations : devinez, observez, dégustez ! Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Louis Miraillet Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la Science, venez explorer le monde fascinant des aliments fermentés lors d’un atelier ludique et gourmand !

Jeux et découvertes autour des aliments fermentés du quotidien ;

observation des différentes étapes de création du levain ;

dégustation de saveurs lactofermentées surprenantes ;

explications simples et conseils pratiques pour se lancer chez soi.

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450566089 https://mediavals.valserhone.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0450566089 »}]

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©médiathèque Louis Miraillet