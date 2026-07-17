Fermentations : devinez, observez, dégustez !, Médiathèque Louis Miraillet, Valserhône
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Louis Miraillet · Valserhône
Informations pratiques
Fermentations : devinez, observez, dégustez ! Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Louis Miraillet Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
À l’occasion de la Fête de la Science, venez explorer le monde fascinant des aliments fermentés lors d’un atelier ludique et gourmand !
Jeux et découvertes autour des aliments fermentés du quotidien ;
observation des différentes étapes de création du levain ;
dégustation de saveurs lactofermentées surprenantes ;
explications simples et conseils pratiques pour se lancer chez soi.
Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450566089 https://mediavals.valserhone.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0450566089 »}]
Biblis en folie 2026
©médiathèque Louis Miraillet
À voir aussi à Valserhône (Ain)
- Les vestiges de l’industrie hydroélectrique dans la vallée de la Valserine, Château de Mussel, Valserhône 19 septembre 2026
- OiZo par le collectif Fusées, Médiathèque Louis Miraillet, Valserhône 3 octobre 2026
- Atelier d’arpentage « Des personnes et des goûts », Médiathèque Louis Miraillet, Valserhône 3 octobre 2026