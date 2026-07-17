Atelier d’arpentage « Des personnes et des goûts », Médiathèque Louis Miraillet, Valserhône

Informations pratiques

Atelier d’arpentage « Des personnes et des goûts » Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Louis Miraillet Ain

atelier limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la Science, la médiathèque vous invite à un moment de lecture, de réflexion et d’échange autour de la question du goût.

À partir de textes lus collectivement, nous mènerons une enquête conviviale et participative :

Qu’appelle-t-on le « bon goût » ou le « mauvais goût » ?

Pourquoi affirme-t-on ses goûts ?

Choisit-on vraiment ce que l’on aime ?

Comment nos goûts évoluent-ils au fil de la vie ?

Un atelier pour partager des idées issues des Sciences Sociales et questionner les habitudes culturelles et sociales.

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450566089 https://mediavals.valserhone.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0450566089 »}]

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©arpentage-Gettyimages