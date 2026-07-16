OiZo par le collectif Fusées, Médiathèque Louis Miraillet, Valserhône

Informations pratiques

OiZo par le collectif Fusées Samedi 3 octobre, 10h00, 11h00 Médiathèque Louis Miraillet Ain

Jauge limitée : un seul parent par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

OiZo, c’est l’histoire d’une naissance, la naissance d’une grand-mère, la naissance d’un enfant.

OiZo, c’est aussi un voyage, un voyage musical, poétique, illustré, animé…

Spectacle pour les 0 à 3 ans, dans le cadre de l’opération 1ères pages en partenariat avec le Département de l’Ain

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450566089 https://mediavals.valserhone.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0450566089 »}]

Biblis en folie 2026

©Collectif Fusées