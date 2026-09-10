Informations pratiques

Figeac

39e Bourse d’échange, Club Auto-moto-rétro Figeac

Champ Saint Barthélémy, foirail Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

50 exposants sont attendus pour proposer pièces d’autos et motos d’avant 1985

50 exposants sont attendus pour proposer pièces d’autos et motos d’avant 1985. Quelques vieilles voitures et motos seront aussi exposées ou à la vente.

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Champ Saint Barthélémy, foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 85 40 71 84 amrfigeac@orange.fr

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English :

50 exhibitors are expected to offer auto and motorcycle parts from before 1985

L’événement 39e Bourse d’échange, Club Auto-moto-rétro Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Figeac