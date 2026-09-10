39e Bourse d’échange, Club Auto-moto-rétro Figeac Figeac
dimanche 27 septembre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
39e Bourse d’échange, Club Auto-moto-rétro Figeac
Champ Saint Barthélémy, foirail Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
50 exposants sont attendus pour proposer pièces d’autos et motos d’avant 1985
50 exposants sont attendus pour proposer pièces d’autos et motos d’avant 1985. Quelques vieilles voitures et motos seront aussi exposées ou à la vente.
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Champ Saint Barthélémy, foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 85 40 71 84 amrfigeac@orange.fr
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English :
50 exhibitors are expected to offer auto and motorcycle parts from before 1985
L’événement 39e Bourse d’échange, Club Auto-moto-rétro Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Figeac
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