Festival Re-Naissance à les jeux à Figeac la Renaissance Figeac
jeudi 3 septembre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Festival Re-Naissance à les jeux à Figeac la Renaissance
rue de Crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 17:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-17
Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire
Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire. Conférences, spectacles, concerts, projections, ateliers, expositions, visites, animations, marchés et découvertes invitent le public à explorer…
.
rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larrosoir.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Re-Naissance Festival, which runs for one month, celebrates the heritage, history, and spirit of the Renaissance through a multidisciplinary program
L’événement Festival Re-Naissance à les jeux à Figeac la Renaissance Figeac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Figeac
À voir aussi à Figeac (Lot)
- La Vélotoise Figeac 2 août 2026
- Visite guidée famille de l’exposition Hangeul , Musée Champollion à Figeac Figeac 2 août 2026
- Visite jeu de l’exposition Hangeul , musée Champollion à Figeac Figeac 4 août 2026
- Les Mardis de l’été à Figeac, concert Smoky Boat Figeac 4 août 2026
- Visite guidée pour les tout-petits de l’exposition Hangeul , musée Champollion à Figeac Figeac 5 août 2026