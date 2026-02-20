Les Mardis de l’été à Figeac Smoky Boat Figeac
Les Mardis de l’été à Figeac Smoky Boat Figeac mardi 4 août 2026.
Figeac
Les Mardis de l’été à Figeac Smoky Boat
Cour du Puy Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Depuis leur bateau enfumé, les musiciens de Smoky Boat revisitent les musiques de Grèce, et plus largement de cette grande famille musicale qui englobe les Balkans et la Turquie
Depuis leur bateau enfumé, les musiciens de Smoky Boat revisitent les musiques de Grèce, et plus largement de cette grande famille musicale qui englobe les Balkans et la Turquie. Des histoires d’amour, à pleurer, à danser, portées par un chant profond que les instruments soutiennent, enrichissent, et reprennent de plus belle jusqu’à la transe.
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Cour du Puy Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 communicationculturelle@grand-figeac.fr
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English :
From their smoky boat, the musicians of Smoky Boat revisit the music of Greece, and more broadly of that great musical family that encompasses the Balkans and Turkey
L’événement Les Mardis de l’été à Figeac Smoky Boat Figeac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac
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