Figeac

Les Mardis de l’été à Figeac Smoky Boat

Cour du Puy Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Depuis leur bateau enfumé, les musiciens de Smoky Boat revisitent les musiques de Grèce, et plus largement de cette grande famille musicale qui englobe les Balkans et la Turquie

Depuis leur bateau enfumé, les musiciens de Smoky Boat revisitent les musiques de Grèce, et plus largement de cette grande famille musicale qui englobe les Balkans et la Turquie. Des histoires d’amour, à pleurer, à danser, portées par un chant profond que les instruments soutiennent, enrichissent, et reprennent de plus belle jusqu’à la transe.

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Cour du Puy Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 communicationculturelle@grand-figeac.fr

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English :

From their smoky boat, the musicians of Smoky Boat revisit the music of Greece, and more broadly of that great musical family that encompasses the Balkans and Turkey

L’événement Les Mardis de l’été à Figeac Smoky Boat Figeac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac