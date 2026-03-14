Festival des Rencontres Musicales à l’église Saint-Saveur à Figeac Figeac
Festival des Rencontres Musicales à l’église Saint-Saveur à Figeac Figeac vendredi 14 août 2026.
Figeac
Festival des Rencontres Musicales à l’église Saint-Saveur à Figeac
Eglise Saint-Sauveur, place de la raison Figeac Lot
Tarif : 22 – 22 – 23.5 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes est un Festival de Musique dite classique, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés..
Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes est un Festival de Musique dite classique, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés… Concerts dans des châteaux et églises du Pays de Figeac avec Orchestre et Chœur, Musique de Chambre, Récitals, etc…
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Eglise Saint-Sauveur, place de la raison Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 contact@festivaldefigeac.com
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English :
Combining concerts designed to satisfy even the most discerning music lovers with lively musical evenings in villages around Figeac, the Festival Autour des Cordes is a classical music festival that offers a warm and welcoming atmosphere featuring top-tier international artists for passionate music lovers.
L’événement Festival des Rencontres Musicales à l’église Saint-Saveur à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac
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