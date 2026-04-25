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Vide-Greniers des restos du coeur au Drauzou, Ceint d’Eau Figeac

samedi 15 août 2026 · Figeac

Vide-Greniers des restos du coeur au Drauzou, Ceint d’Eau Figeac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Parking du Restaurant Le Drauzou
Ville
46100 Figeac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Figeac

Vide-Greniers des restos du coeur au Drauzou, Ceint d’Eau

Parking du Restaurant Le Drauzou Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez chiner et dénicher l'objet rare au Drauzou !

Venez chiner et dénicher l'objet rare au Drauzou !

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Parking du Restaurant Le Drauzou Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 16 45 64 06 

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English :

Come browse and hunt for rare finds at Le Drauzou!

L’événement Vide-Greniers des restos du coeur au Drauzou, Ceint d’Eau Figeac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Figeac

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