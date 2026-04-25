Informations pratiques

Figeac

Vide-Greniers des restos du coeur au Drauzou, Ceint d’Eau

Parking du Restaurant Le Drauzou Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez chiner et dénicher l'objet rare au Drauzou !

Venez chiner et dénicher l'objet rare au Drauzou !

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Parking du Restaurant Le Drauzou Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 16 45 64 06

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English :

Come browse and hunt for rare finds at Le Drauzou!

L’événement Vide-Greniers des restos du coeur au Drauzou, Ceint d’Eau Figeac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Figeac