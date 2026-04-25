AGENDA · Figeac
Vide-Greniers des restos du coeur au Drauzou, Ceint d’Eau Figeac
samedi 15 août 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Vide-Greniers des restos du coeur au Drauzou, Ceint d’Eau
Parking du Restaurant Le Drauzou Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez chiner et dénicher l'objet rare au Drauzou !
Venez chiner et dénicher l'objet rare au Drauzou !
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Parking du Restaurant Le Drauzou Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 16 45 64 06
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English :
Come browse and hunt for rare finds at Le Drauzou!
L’événement Vide-Greniers des restos du coeur au Drauzou, Ceint d’Eau Figeac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Figeac
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