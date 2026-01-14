La Vélotoise Figeac

La Vélotoise

Place du Foirail Figeac Lot

Tarif : 33 – 33 – 50 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Les épreuves de cette 24ème édition, toujours parrainée par David Moncoutié, vous feront partir à la découverte des belles routes du Lot et du Pays de Figeac. Sous l'égide de la FFC. Cette année de nouveaux parcours vous attendent !

Place du Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 85 13 44 33 michel.palis@wanadoo.fr

English :

The events of this 24th edition, still sponsored by David Moncoutié, will take you on a journey of discovery along the beautiful roads of the Lot and the Pays de Figeac

