La Vélotoise Figeac dimanche 2 août 2026.
Tarif : 33 – 33 – 50 EUR
Tarif adulte
Début : 2026-08-02 08:30:00
Les épreuves de cette 24ème édition, toujours parrainée par David Moncoutié, vous feront partir à la découverte des belles routes du Lot et du Pays de Figeac. Sous l'égide de la FFC. Cette année de nouveaux parcours vous attendent !
Place du Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 85 13 44 33 michel.palis@wanadoo.fr
The events of this 24th edition, still sponsored by David Moncoutié, will take you on a journey of discovery along the beautiful roads of the Lot and the Pays de Figeac
