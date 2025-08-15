Concert Magnific Picnic, James BKS Figeac

Concert Magnific Picnic, James BKS

plaine de Londieu Figeac Lot

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Sortez nappes, tartes et taboulés, le Magnific Picnic remet le couvert sur la plaine de Londieu !

Une clôture de saison aux sonorités afropop avec un artiste unique en son genre, une figure singulière, qui apprit sur le tard qu’il était le fils de Manu Di Bango, producteur pour les plus grands du rap il a composé entre autres pour Snoop Dogg puis compositeur de musique de films, James BKS !

Profondément ancré dans la richesse de ses origines camerounaises, James BKS nous invite à une traversée des trois continents entre l’Europe, les États-Unis et l’Afrique, un voyage initiatique entre rythmiques traditionnelles africaines, harmonies pop et sonorités hip-hop.

plaine de Londieu Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr

English :

Get out the tablecloths, tarts and tabbouleh, the Magnific Picnic is back on the Londieu plain!

An Afropop-flavored season finale with a unique artist, a singular figure, who learned late in life that he was the son of Manu Di Bango, producer for some of the biggest names in rap including Snoop Dogg and film composer, James BKS!

Deeply rooted in the richness of his Cameroonian origins, James BKS invites us on a journey across three continents: Europe, the United States and Africa, a voyage of initiation between traditional African rhythms, pop harmonies and hip-hop sounds.

German :

Holen Sie Tischdecken, Kuchen und Taboulé heraus, denn das Magnific Picnic findet wieder auf der Ebene von Londieu statt!

Ein Saisonabschluss mit Afropop-Klängen und einem einzigartigen Künstler, der erst spät erfuhr, dass er der Sohn von Manu Di Bango ist, der als Produzent für die Größten des Rap tätig war er komponierte unter anderem für Snoop Dogg und später Filmmusik komponierte: James BKS!

Tief verwurzelt im Reichtum seiner kamerunischen Wurzeln, lädt uns James BKS zu einer Reise über drei Kontinente ein: zwischen Europa, den USA und Afrika, eine Initiationsreise zwischen traditionellen afrikanischen Rhythmen, Pop-Harmonien und Hip-Hop-Sounds.

Italiano :

Tirate fuori le tovaglie, le crostate e i taboulé, il Magnific Picnic torna nelle pianure di Londieu!

Un finale di stagione dal sapore afropop, con un artista unico, una figura singolare, che ha scoperto tardi di essere figlio di Manu Di Bango, produttore per alcuni dei più grandi nomi del rap tra cui Snoop Dogg e poi compositore di musica da film: James BKS!

Profondamente radicato nella ricchezza delle sue origini camerunensi, James BKS ci invita a un viaggio attraverso tre continenti: Europa, Stati Uniti e Africa, un viaggio iniziatico tra ritmi tradizionali africani, armonie pop e sonorità hip-hop.

Espanol :

Saque los manteles, las tartas y los taboulés, ¡el Magnífico Picnic está de vuelta en las llanuras de Londieu!

Un final de temporada con sabor afropop, con un artista único, una figura singular, que se enteró tarde de que era hijo de Manu Di Bango, productor de algunos de los nombres más importantes del rap -incluida la composición para Snoop Dogg- y después compositor de música de cine: ¡James BKS!

Profundamente enraizado en la riqueza de sus orígenes cameruneses, James BKS nos invita a un viaje a través de tres continentes: Europa, Estados Unidos y África, un viaje iniciático entre ritmos tradicionales africanos, armonías pop y sonidos hip-hop.

