Fête mondiale du jeu à Figeac Figeac
Fête mondiale du jeu à Figeac Figeac samedi 23 mai 2026.
Figeac
Fête mondiale du jeu à Figeac
Prairie des Pratges Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La Fête Mondiale du Jeu revient pour sa 26e édition à Figeac avec une journée entièrement dédiée au plaisir de jouer, de découvrir et de partager
La Fête Mondiale du Jeu revient pour sa 26e édition à Figeac avec une journée entièrement dédiée au plaisir de jouer, de découvrir et de partager. Dans une ambiance conviviale et familiale, petits et grands pourront profiter de nombreux espaces ludiques en plein air jeux de société, jeux géants, défis d’adresse, labyrinthes, escape game, animations créatives et bien d’autres surprises. Organisée sur la prairie des Pratges, cette manifestation gratuite invite chacun à explorer l’univers du jeu sous toutes ses formes, dans un esprit festif, intergénérationnel et accessible à tous !
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Prairie des Pratges Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01
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English :
The Fête Mondiale du Jeu returns to Figeac for its 26th edition with a day entirely dedicated to the pleasure of playing, discovering and sharing
L’événement Fête mondiale du jeu à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac
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