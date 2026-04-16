Nuit européenne des musées aux Musée Champollion et Musée d’histoire de Figeac Figeac
Nuit européenne des musées aux Musée Champollion et Musée d’histoire de Figeac Figeac samedi 23 mai 2026.
Figeac
Nuit européenne des musées aux Musée Champollion et Musée d’histoire de Figeac
place champollion Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La nuit européenne des musées est toujours l’occasion pour les musées de la ville de Figeac d’ouvrir grand leurs portes pour y accueillir le public librement tout au long de la soirée
La nuit européenne des musées est toujours l’occasion pour les musées de la ville de Figeac d’ouvrir grand leurs portes pour y accueillir le public librement tout au long de la soirée. De 20h à minuit, nous vous proposons de (re)découvrir les collections du musée Champollion-Les Écritures du Monde et celles du musée d’histoire, exceptionnellement ouvert ce soir-là.
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place champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08
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English :
European Museum Night is always an opportunity for Figeac?s museums to open their doors wide and welcome the public throughout the evening
L’événement Nuit européenne des musées aux Musée Champollion et Musée d’histoire de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac
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