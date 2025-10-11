Concert à l’Arrosoir Morgane Layzelle Figeac
Concert à l'Arrosoir Morgane Layzelle Figeac vendredi 17 avril 2026.
Concert à l’Arrosoir Morgane Layzelle
L'arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac
Participation libre
19:30:00
21:30:00
2026-04-17
Accompagnée de son piano et de sa guitare classique, Morgane Layzelle
vous offre avec délicatesse un concert intimiste autour de ses compositions originales, en français, anglais et japonais.
L'arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49
English :
Accompanied by her piano and classical guitar, Morgane Layzelle
delicately offers you an intimate concert based around her original compositions, in French, English and Japanese.
