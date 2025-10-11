Concert à l’Arrosoir Morgane Layzelle

L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17 21:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Accompagnée de son piano et de sa guitare classique, Morgane Layzelle

vous offre avec délicatesse un concert intimiste autour de ses compositions originales, en français, anglais et japonais.

Accompagnée de son piano et de sa guitare classique, Morgane Layzelle

vous offre avec délicatesse un concert intimiste autour de ses compositions originales, en français, anglais et japonais.

.

L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by her piano and classical guitar, Morgane Layzelle

delicately offers you an intimate concert based around her original compositions, in French, English and Japanese.

L’événement Concert à l’Arrosoir Morgane Layzelle Figeac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Figeac