Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love Figeac

Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love Figeac

Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love Figeac samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place Champollion

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Participation libre

Figeac

Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

À l'occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée Champollion Les Écritures Du Monde a demandé au Comité de mettre son grain de sel pour vous proposer une soirée festive, décalée, immersive..

À l'occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée Champollion Les Écritures Du Monde a demandé au Comité de mettre son grain de sel pour vous proposer une soirée festive, décalée, immersive… placée sous le signe de la danse !

̀ Bal'Ograph ́ !

  .

Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie   figeac.cdf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the European Night of Museums, the Musée Champollion Les Écritures Du Monde has asked the Comité to put its stamp on a festive, offbeat, immersive evening…

L’événement Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love Figeac a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac

À voir aussi à Figeac (Lot)