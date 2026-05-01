Figeac

Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l'occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée Champollion Les Écritures Du Monde a demandé au Comité de mettre son grain de sel pour vous proposer une soirée festive, décalée, immersive..

À l'occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée Champollion Les Écritures Du Monde a demandé au Comité de mettre son grain de sel pour vous proposer une soirée festive, décalée, immersive… placée sous le signe de la danse !

̀ Bal'Ograph ́ !

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Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie figeac.cdf@gmail.com

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English :

On the occasion of the European Night of Museums, the Musée Champollion Les Écritures Du Monde has asked the Comité to put its stamp on a festive, offbeat, immersive evening…

L’événement Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love Figeac a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac