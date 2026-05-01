Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love Figeac
Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love Figeac samedi 23 mai 2026.
Figeac
Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love
Place Champollion Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l'occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée Champollion Les Écritures Du Monde a demandé au Comité de mettre son grain de sel pour vous proposer une soirée festive, décalée, immersive..
À l'occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée Champollion Les Écritures Du Monde a demandé au Comité de mettre son grain de sel pour vous proposer une soirée festive, décalée, immersive… placée sous le signe de la danse !
̀ Bal'Ograph ́ !
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Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie figeac.cdf@gmail.com
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English :
On the occasion of the European Night of Museums, the Musée Champollion Les Écritures Du Monde has asked the Comité to put its stamp on a festive, offbeat, immersive evening…
L’événement Soirée à Figeac, nuit des musées, Bal’Ograph Love Figeac a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac
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