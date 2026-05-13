Une nuit en mouvement : danse au cœur des musées de Figeac, Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac

Une nuit en mouvement : danse au cœur des musées de Figeac Samedi 23 mai, 20h00 Musée Champollion – Les Écritures du Monde Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de cette 22e édition de la Nuit européenne des musées, les musées de Figeac vous ouvrent grand leurs portes pour y accueillir le public librement tout au long de la soirée. De 20h à minuit, nous vous proposons de (re)découvrir les collections du musée Champollion-Les Écritures du Monde, celles du musée d’histoire, exceptionnellement ouvert ce soir-là mais aussi l’exposition temporaire Notations de la danse.

Cette nuit des musées, placée sous le signe de la danse, vous invitera au sein du musée des écritures à découvrir le travail de la chorégraphe Laurence Pagès. Elle vous proposera une célébration dansée des livres, de la littérature jeunesse, et de tout ce qui, en eux, nous meut et nous émeut. Elle s’intéresse à l’objet livre, dans sa matérialité et danser avec les livres au sens propre pour faire du livre un véritable partenaire de jeu, un élément à part entière dans le corps à corps, danser avec lui pour entrer avec gourmandise dans le geste de lire.

Elle nous présentera également Danses à l’œuvre, une déambulation chorégraphique au sein du musée. Mêlant discours et danse, elle est construite comme un cheminement parmi les œuvres choisies pour leur pertinence à ouvrir un dialogue entre danse et œuvre d’arts où l’espace, les corps en présence, les volumes, la matière se répondent. Il s’agit de tisser des liens entre geste de sculpter, graver et gestes dansés.

À partir de 22h, la soirée se poursuivra avec un Bal’Ograph LOVE !

Rendez-vous sur la Pierre de Rosette, transformée en dancefloor, pour célébrer l’amour et le vivre-ensemble à travers la danse et la fête ! Le Bal’Ograph réinvente le bal d’aujourd’hui et invite le public à devenir pleinement acteur d’une expérience conviviale, audacieuse et festive rythmée par 2 DJs SET, une chorégraphe et des danseurs/ses.

Performances dansées romantiques, instants participatifs et éclats pailletés viendront ponctuer cette nuit festive et décalée.

Dress code : osez le rouge, le rose… et les paillettes !

Conception : Fanny Aguado / Association Evidanse

Partenariat : Comité des fêtes de Figeac

Samedi 23 mai de 20h à 00h

Musée Champollion – Les Écritures du Monde

Musée d’Histoire de Figeac

Musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion, 46100 Figeac, France Figeac 46100 Lot Occitanie 0565503108 http://www.musee-champollion.fr Champollion et l’Égypte : Comment Champollion a-t-il réussi à déchiffrer les hiéroglyphes ? Les lettres qu’il écrit régulièrement à son frère et ses milliers de notes de travail nous éclairent sur son cheminement, ses difficultés et ses intuitions géniales, des extraits en sont présentés ici, autour de la pierre de Rosette. Ses lettres nous permettent aussi de suivre le chercheur dans son expédition sur les rives du Nil et de découvrir avec lui l’Égypte ancienne, les dieux aux multiples visages, les momies et le mobilier qui les accompagnait dans l’Au-delà. L’homme, le monde et l’écriture : les collections du musée racontent la grande aventure de l’écriture. Comment l’homme a-t-il tracé les premiers signes ? Quels sont les enjeux de cette formidable invention ? Les écritures du monde sont-elles toutes déchiffrées ? Comment les écritures évoluent et voyagent-elles à travers le monde ? Le lieu invite également les visiteurs à s’interroger sur l’acte d’écrire et sa signification. Autoroute : A20 sortie 56 Train : Ligne Paris – Brive – Figeac (direction Rodez) ; Ligne Toulouse – Figeac (ou Toulouse – Aurillac, arrêt Figeac) Avion : Paris – Toulouse ; Paris – Rodez ; Paris – Brive ; Paris – Aurillac

À l’occasion de cette 22e édition de la Nuit européenne des musées, les musées de Figeac vous ouvrent grand leurs portes pour y accueillir le public librement tout au long de la soirée. De 20h à nous…

© musée Narbovia