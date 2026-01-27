Festival Fi’Jazz Figeac
Festival Fi’Jazz Figeac jeudi 14 mai 2026.
Festival Fi’Jazz
divers lieux Figeac Lot
Tarif : 37 – 37 – 110 EUR
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
L’association Envie de Jazz lance sa quatrième édition du festival de Jazz de Figeac ! En Octobre 2021 une bande de copains passionnés de jazz décide de créer l’association Envie de Jazz . L’idée était de créer un festival sur le territoire de Figeac, ouvert à tous et proposant une large palette de musiques, qui couvrira la période Nouvelle Orléans au Jazz contemporain en passant par le Be Bop, le jazz Rock, le Jazz Manouche… Avec le succès des éditions passées, la belle aventure de Fi’jazz se poursuit !
divers lieux Figeac 46100 Lot Occitanie
English :
The Envie de Jazz association launches its fourth edition of the Figeac Jazz Festival! In October 2021, a group of friends with a passion for jazz decided to create the Envie de Jazz association
