Figeac

Spectacle de contes traditionnels à l’Arrosoir Figeac La Fille du Diable

L’Arrosoir, 5 rue du crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Si vous deviez décrire le blanc, vous diriez quoi ?

Et si un loup vous demande de l’aide, vous l’aidez ? Vous seriez prêt, vous, à sortir de votre zone de confort ? À affronter vos plus grandes peurs ?

Se positionner, se responsabiliser

Si vous deviez décrire le blanc, vous diriez quoi ?

Et si un loup vous demande de l’aide, vous l’aidez ? Vous seriez prêt, vous, à sortir de votre zone de confort ? À affronter vos plus grandes peurs ?

Se positionner, se responsabiliser. Ne plus répondre à ce qu'on attend de nous. Assumer d'être, assumer ce que l'on ressent pour voir et élargir nos possibles…

Voilà tout ce que ce spectacle souhaite aborder du bout des lèvres à travers les représentations imaginaires des contes du répertoire traditionnel conte facétieux, fable, conte merveilleux, conte de sagesse.

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L’Arrosoir, 5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

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English :

If you had to describe white, what would you say?

And if a wolf asked you for help, would you help him? Would you be willing to step out of your comfort zone? To face up to your greatest fears?

Positioning yourself, taking responsibility

L’événement Spectacle de contes traditionnels à l’Arrosoir Figeac La Fille du Diable Figeac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Figeac