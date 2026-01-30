Ateliers d’expression créatrice théâtre à Figeac

49, av Général de Gaulle Figeac Lot

Tarif : 54 – 54 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

Vous prévoyez une activité ludique et créatrice pour les prochaines vacances ?

Je vous propose pour les 8 11 ans et les 12 16 ans, des ateliers d’expression créatrice théâtre !

Viens découvrir le plaisir de jouer, d’inventer des personnages, de bouger, d’explorer tes émotions et de créer avec les autres.

Que tu sois timide, plein d’énergie, curieux, rêveur ou déjà passionné par le théâtre, cet atelier est fait pour toi.

Vous prévoyez une activité ludique et créatrice pour les prochaines vacances ?

Je vous propose pour les 8 11 ans et les 12 16 ans, des ateliers d’expression créatrice théâtre !

Viens découvrir le plaisir de jouer, d’inventer des personnages, de bouger, d’explorer tes émotions et de créer avec les autres.

Que tu sois timide, plein d’énergie, curieux, rêveur ou déjà passionné par le théâtre, cet atelier est fait pour toi.

.

49, av Général de Gaulle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 15 39 02 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you planning a fun and creative activity for the next vacations?

I am offering creative expression theater workshops for 8 to 11 year olds and 12 to 16 year olds!

Come and discover the pleasure of acting, inventing characters, moving, exploring your emotions and creating with others.

Whether you are shy, full of energy, curious, dreamy or already passionate about theater, this workshop is for you.

L’événement Ateliers d’expression créatrice théâtre à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Figeac