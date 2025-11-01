Célé’té en Vallée du Célé Figeac

Célé’té en Vallée du Célé

Début : 2026-06-06 05:00:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

L’édition 2026 de Célé’té en vallée du Célé est de retour ! Vous pourrez pratiquer des activités sportives et ludiques, faire de merveilleuses découvertes et des balades nature gratuitement ou à tarif réduit. Petits comme grands, profitez des richesses de la vallée !

Célé’té en Vallée du Célé est un événement, coordonné par le Syndicat mixte Célé Lot médian, organisé grâce à la participation des associations, des professionnels du tourisme et des collectivités engagés pour faire découvrir ce territoire. .

The 2026 edition of Célé?té en vallée du Célé is back! You’ll be able to take part in sports and leisure activities, make wonderful discoveries and enjoy nature walks free of charge or at a reduced rate

