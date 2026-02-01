Maison de la région à Figeac, conférence l’occitan, une langue, bien vivante ! Figeac

Maison de la région à Figeac, conférence l’occitan, une langue, bien vivante !

Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Langue de partage et de création, l’occitan anime notre territoire

Langue de partage et de création, l’occitan anime notre territoire. Pour la

Quinzaine des langues régionales , la Région Occitanie valorise ce patrimoine via sa politique Parlem una cultura viva .

Conférence Le bilinguisme, un atout majeur

Découvrez les bénéfices de l’enseignement bilingue dans le Lot réussite

scolaire, développement cognitif et vitalité culturelle. Une chance pour nos

enfants !

.

Maison de la région, gare de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40 maisonregion.figeac@laregion.fr

English :

Language of sharing and creation, Occitan brings our region to life

