Maison de la région à Figeac, conférence l’occitan, une langue, bien vivante ! Figeac mercredi 18 février 2026.
Début : 2026-02-18 18:00:00
Langue de partage et de création, l’occitan anime notre territoire
Langue de partage et de création, l’occitan anime notre territoire. Pour la
Quinzaine des langues régionales , la Région Occitanie valorise ce patrimoine via sa politique Parlem una cultura viva .
Conférence Le bilinguisme, un atout majeur
Découvrez les bénéfices de l’enseignement bilingue dans le Lot réussite
scolaire, développement cognitif et vitalité culturelle. Une chance pour nos
enfants !
Maison de la région, gare de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40 maisonregion.figeac@laregion.fr
English :
Language of sharing and creation, Occitan brings our region to life
