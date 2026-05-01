Festival Cultivons le Bien Manger avec les Lucioles à Figeac Figeac

Figeac

Festival Cultivons le Bien Manger avec les Lucioles à Figeac

salle balène et divers lieux (voir prog) Figeac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Si vous jetez un œil à votre assiette aujourd’hui savez-vous qui a produit votre nourriture ? Selon quelles pratiques agricoles ? Quel circuit a-t-elle parcouru pour arriver jusqu’à vous ?

Notre alimentation nous touche au quotidien et est au croisement de nombreux enjeux sociaux et environnementaux paysages, gastronomie, cycle de l’eau, santé collective, revenus paysans…

Comment s’assurer qu’en mangeant nous soyons alignés avec nos convictions personnelles, et que nos choix bénéficient à toutes et tous ?

Si vous jetez un œil à votre assiette aujourd’hui savez-vous qui a produit votre nourriture ? Selon quelles pratiques agricoles ? Quel circuit a-t-elle parcouru pour arriver jusqu’à vous ?

Notre alimentation nous touche au quotidien et est au croisement de nombreux enjeux sociaux et environnementaux paysages, gastronomie, cycle de l’eau, santé collective, revenus paysans…

Comment s’assurer qu’en mangeant nous soyons alignés avec nos convictions personnelles, et que nos choix bénéficient à toutes et tous ?

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salle balène et divers lieux (voir prog) Figeac 46100 Lot Occitanie

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English :

If you take a look at your plate today: do you know who produced your food? According to what agricultural practices? What route did it take to get to you?

Our food affects us on a daily basis, and is at the crossroads of many social and environmental issues: landscapes, gastronomy, the water cycle, collective health, peasant incomes…

How can we ensure that when we eat, we are aligned with our personal convictions, and that our choices benefit us all?

L’événement Festival Cultivons le Bien Manger avec les Lucioles à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Figeac