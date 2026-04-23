Figeac

Atelier marque page et film avec le Cinéma Charles Boyer à Figeac

2 Boulevard Pasteur Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Mercredi 13 mai à Figeac séance suivie d’un atelier marque-page façon herbier.

Edmond et Lucy La forêt, c’est l’aventure

Film d’animation François Narboux

A partir de 3 ans (45’)

La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères

Mercredi 13 mai à Figeac séance suivie d’un atelier marque-page façon herbier.

Edmond et Lucy La forêt, c’est l’aventure

Film d’animation François Narboux

A partir de 3 ans (45’)

La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !

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2 Boulevard Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr

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English :

Wednesday May 13 in Figeac, followed by a herbarium-style bookmark workshop.

Edmond and Lucy? La forêt, c?est l?aventure

François Narboux animated film

Ages 3 and up (45?)

Edmond and Lucy’s forest is a world of endless exploration! Secret paths, ancient trees, mysterious inhabitants? With every step, nature reveals its riches and mysteries

L’événement Atelier marque page et film avec le Cinéma Charles Boyer à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac