Atelier marque page et film avec le Cinéma Charles Boyer à Figeac Figeac
Atelier marque page et film avec le Cinéma Charles Boyer à Figeac Figeac mercredi 13 mai 2026.
Figeac
Atelier marque page et film avec le Cinéma Charles Boyer à Figeac
2 Boulevard Pasteur Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Mercredi 13 mai à Figeac séance suivie d’un atelier marque-page façon herbier.
Edmond et Lucy La forêt, c’est l’aventure
Film d’animation François Narboux
A partir de 3 ans (45’)
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères
Mercredi 13 mai à Figeac séance suivie d’un atelier marque-page façon herbier.
Edmond et Lucy La forêt, c’est l’aventure
Film d’animation François Narboux
A partir de 3 ans (45’)
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !
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2 Boulevard Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr
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English :
Wednesday May 13 in Figeac, followed by a herbarium-style bookmark workshop.
Edmond and Lucy? La forêt, c?est l?aventure
François Narboux animated film
Ages 3 and up (45?)
Edmond and Lucy’s forest is a world of endless exploration! Secret paths, ancient trees, mysterious inhabitants? With every step, nature reveals its riches and mysteries
L’événement Atelier marque page et film avec le Cinéma Charles Boyer à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac
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