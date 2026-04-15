La Fille du Diable, Café associatif L’Arrosoir, Figeac

La Fille du Diable Mercredi 29 avril, 19h30 Café associatif L’Arrosoir Lot

au chapeau (prix conseillé entre 8 et 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Si vous deviez décrire le blanc, vous diriez quoi ? Et si un loup vous demande de l’aide, vous l’aidez ? Vous seriez prêt, vous, à sortir de votre zone de confort ? À affronter vos plus grandes peurs ? Se positionner, se responsabiliser. Ne plus répondre à ce qu’on attend de nous. Assumer d’être, assumer ce que l’on ressent pour voir et élargir nos possibles… Voilà tout ce que ce spectacle souhaite aborder du bout des lèvres à travers les représentations imaginaires des contes du répertoire traditionnel : conte facétieux, fable, conte merveilleux, conte de sagesse. Raconté par Suzon Mouilleau, le spectacle La Fille du Diable interroge notre regard sur la réalité et sur les illusions qui la fondent. Il nous offre la possibilité de ressentir ce que cela nous fait vivre, ensemble, le temps d’un instant.

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Accès libre, spectacle au chapeau

Toutes les infos sur le site de l’Arrosoir, espace social et culturel

https://www.larrosoir.org/programme

Café associatif L’Arrosoir 5 Rue de Crussol, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie [{« link »: « https://www.larrosoir.org/programme »}]

Spectacle de contes traditionnels contes contes traditionnels

Suzon Mouilleau